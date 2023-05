Paura a Quartu, auto si ribalta nella galleria della 554: due feriti in gravi condizioni

Paura a Quartu. Questo pomeriggio, per cause ancora da accertare, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro sulla nuova 554, all’innesto con la Nuova Orientale Sarda nella “Galleria Bruncu Martineddu” (SS554/SS125 Var) al km 27. Una vettura si è ribaltata e due feriti sono stati accompagnati in codice rosso (per dinamica) al Brotzu. È stata chiusa temporaneamente al traffico la strada statale 554 “Cagliaritana” in direzione Cagliari, a Quartu.

Gli operatori hanno estratto un uomo rimasto incastrato all’interno di uno dei veicoli coinvolti che successivamente all’impatto si è ribaltato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza, in totale due i feriti che viaggiano in veicoli diversi, sono stati trasportati in ospedale con un codice rosso, di cui uno elitrasportato con l’elicottero dell’elisoccorso. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Il traffico proveniente dalla SP 17 in direzione della statale 125 Var, è stato deviato sulla stessa SP 17. Chiuso temporaneamente l’ingresso della statale 554 al km 28,800 in direzione della statale 125 Var.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.