Mistero a Cardedu, allevatore scompare nelle campagne: chi ha visto Stefano Muceli?

Stefano Muceli, allevatore di 58 anni di Cardedu, è scomparso nel nulla da ieri sera. Per cercarlo si è sollevato in volo un elicottero ma le ricerche sono state totalmente inutili. In azione anche le squadre del Soccorso alpino e speleologico insieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza e ai vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia di Jerzu e a un vasto esercito di volontari. Le ricerche si stanno concentrando nella località Perda Niedda nel Comune di Cardedu, in prossimità dell’ovile di proprietà del disperso. Le ricerche sono particolarmente complesse per via del terreno particolarmente impervio caratterizzato da bosco e vegetazione fitta.