Paura a Monserrato, vasto incendio distrugge un magazzino con bombole: in cenere scooter e auto

Paura nella tarda serata a Monserrato, sulla Ss 387. Un deposito è stato avvolto dalle fiamme, divampate per cause ancora da chiarire. Il rogo è stato notato da alcuni automobilisti, che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e, dopo oltre un’ora, sono riusciti a domare il fuoco, che ha sfiorato anche alcune bombole custodite dentro il magazzino. In cenere, invece, un motorino e un’automobile parcheggiati fuori dalla struttura. Al momento del rogo non era presente nessuno.