Paura a Dolianova per un incendio partito dal camino: cucina bruciata, ferito un 70enne

Dolianova, incendio in un’abitazione in via Alagon.

Il rogo si è sviluppato a partire da un camino posto all’interno di un cucinotto al piano terra. La cucina è stata completamente bruciata e l’ incendio di è propagato al piano superiore dello stesso stabile dove ha interessato parte di serramenti in legno e il sottotetto esterno.

Ustionato lievemente un 70enne, il proprietario, con ferite alla testa e alla mano. E’ stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.

Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile di Dolianova, insieme al 118 e ai vigili del fuoco che hanno bonificato l’area.