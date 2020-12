“Radio Casteddu la fai tu”, i protagonisti siete voi: aspettiamo le vostre storie e segnalazioni

Inizia oggi, alle 18, “Radio Casteddu la fai tu”. Ogni giorno sessanta minuti a disposizione dei lettori di Casteddu Online, nel programma condotto da Paolo Rapeanu insieme a Gigi Garau. E proprio voi, lettori e lettrici, sarete i veri protagonisti. Mandateci un vocal su WhatsApp al 3807476085 per raccontarci i problemi che state vivendo a Cagliari o nell’Area vasta. I microfono della nostra radio all news 24 sono aperti, sempre, anche per intervenire e commentare con noi le principali notizie della giornata. In una settimana di fuoco sul fronte delle restrizioni legate al Covid, con un Natale che sarà diverso da tutti gli altri che abbiamo vissuto sinora, siamo pronti ad ospitare le vostre osservazioni, le vostre storie, i vostri appelli.

In diretta o con messaggi vocal su WhatsApp, canale aperto 24 ore su 24 per dare libero sfogo a voi. Una trasmissione, “Radio Casteddu la fai tu”, interamente dedicata a voi, popolo di Casteddu Online. Vi aspettiamo!