Paura a Cagliari, donna travolta da un’auto in via Castiglione

Incidente stradale in tarda mattinata nel quartiere Fonsarda. Un cagliaritano di 80 anni alla guida di una Toyota Yaris, mentre percorreva la via Castiglione, investiva una cagliaritana di 61 anni. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. La donna dopo l’urto con l’auto è stata sbalzata a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 per trsportarla con assegnato codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.