Il dramma di Daniela Venturi di Pirri: “Aiutatemi a trovare una casa, quella in cui abito ha i funghi nei muri”.

Invalida al 100%, 55 anni, a Radio Casteddu spiega: “Abito da 4 anni in via Sisto e ho sempre pagato l’affitto regolarmente. Il secondo anno sono usciti dei funghi nei muri e in bagno, sopra la doccia, è caduto l’intonaco tante volte.

Ho chiesto al proprietario di casa di eseguire i lavori ma ciò non è mai avvenuto. Queste riparazioni non spettano a me e i pompieri non hanno dato l’agibilità del bagno che è l’unico che c’è in casa”.

La donna lancia un appello: “Qualcuno che mi possa aiutare per reperire un altro appartamento, qua inoltre c’è tanto freddo”.

Risentite qui l'intervista a Daniela Venturi di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

