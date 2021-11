Paura a Cagliari, crolla un semaforo sulle strisce all’incrocio tra via Sonnino e via Logudoro (VIDEO)

Paura in tarda mattinata a Cagliari per un semaforo crollato proprio sopra le strisce pedonali, all’incrocio tra via Sonnino e via Logudoro. Solo per miracolo nessuno si è fatto male: al momento del crollo, infatti, nessuno stava attraversando la strada. Ecco, nella foto e nel video inviato dai nostri lettori, la situazione dopo lo schianto sull’asfalto del semaforo, totalmente distrutto. Sul posto, per motivi di sicurezza, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri dalla vicina caserma di via Nuoro.