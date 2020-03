Passeggia per mezza Sassari e viene bloccata dagli agenti: “Pensavo che l’emergenza fosse finita”

L’hanno vista una prima volta mentre stava passeggiando per le vie di uno dei quartieri centrali di Sassari e l’hanno rivista, dopo un po’, nel centro storico. A quel punto, giustamente insospettiti, alcuni agenti della polizia Municipale del capoluogo turritano si sono avvicinati a una 27enne e le hanno chiesto il perché si trovasse in giro in piena emergenza Coronavirus. La sua risposta è stata decisamente curiosa: “Sono uscita di casa perché pensavo che l’emergenza fosse finita”. Gli agenti, un po’ increduli per la “giustificazione” fornita dalla giovane, non hanno certo fatto finta di nulla, anzi: come per tutti gli altri trasgressori, anche per lei è scattatala denuncia per essere uscita dalla propria abitazione senza un motivo valido.