Passamontagna, armi, munizioni e una Yamaha senza targa e telaio: nuove perquisizioni in Ogliastra

Proseguono senza sosta le attività di controllo e perquisizioni da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro.

Nel corso dell’operazione i militari della Compagnia Carabinieri di Lanusei hanno trovato una Yamaha xr 600 senza targa e numero di telaio, diversi passamontagna e 2 fucili calibro 12 con numerose altre munizioni.

Il materiale è stato trovato in parte in alcuni casolari abbandonati riconducibili a alcuni dei soggetti denunciati con la precedente attività di perquisizione avvenuta nei giorni scorsi.

I numerosi passamontagna denotano la particolare attenzione dei soggetti ad essere pronti ad operare senza correre il rischio di essere identificati.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’eventuale uso del mezzo che, date le peculiari caratteristiche off-road, si presta a spostamenti veloci anche su fondi molto sconnessi e difficilmente percorribili con i normali autoveicoli, garantendo una facile via di fuga.

Le armi verranno inviate ai Carabinieri del RIS di Cagliari per appurare l’eventuale precedente utilizzo.