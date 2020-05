Partite Iva in piazza, l’assessore Zedda: “Fiscalità di vantaggio in Sardegna, rilanceremo l’economia”

“La Regione intende impegnarsi concretamente per assicurare vantaggi fiscali a imprese, artigiani e lavoratori attraverso un percorso virtuoso. Detrazioni fiscali e deducibilità di alcuni costi sostenuti per il lavoro possono generare un impulso positivo per il rilancio del tessuto economico e produttivo dell’Isola e in questo momento di particolare fragilità del sistema siamo pronti a fare la nostra parte da subito”.

Lo ha detto l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, incontrando una delegazione di partite Iva, commercianti, artigiani e altre categorie produttive che stamane si sono date appuntamento a Cagliari.

“Abbiamo messo in campo provvedimenti che consentono di abbattere in modo significativo il costo del lavoro e immettere liquidità nel sistema economico regionale per permettere alle categorie produttive di resistere in questo difficile momento”, ha spiegato l’assessore.

“Ma non basta – ha precisato l’esponente della Giunta Solinas – serve subito un tavolo tecnico sul quale confrontarsi per definire le azioni più efficaci, anche attraverso una mobilitazione nei confronti del Governo se necessario. I vantaggi fiscali che immaginiamo prevedono l’applicazione di risparmi d’imposta per le imprese che intendono svolgere o delocalizzare la propria attività produttiva nelle aree svantaggiate dell’Isola”.