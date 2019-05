Col furgone parcheggiato contromano sulla 197: scatta il controllo dei carabinieri e tenta di investirli

A insospettire i carabinieri della stazione di Barumini, un furgone cassonato, parcheggiato nella notte contromano sulla statale 197 all’altezza del bivio per Furtei. Una volta scesi per accertarsi se qualcosa non andava, l’autista avviava il mezzo tentando di urtare uno dei militari. Quest’ultimo ha esploso un colpo di pistola d’ordinanza alla ruota anteriore destra per fermare il veicolo. Secondo i militari la fuga era dovuta alla stato d’ebbrezza dell’uomo che infatti a seguito dell’alcol test superava i valori consenti. E’ stato inoltre trovato in possesso di un coltello di genere proibito.

L’operaio di 41 anni di Mogoro, pregiudicato, è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale; il mezzo senza assicurazione né revisione, sequestrato. Questa mattina il rito per direttissima.