Dopo il parcheggio abusivo smantellato ieri a Marina Piccola, a tempo di record, i parcheggiatori improvvisati che chiedono soldi o acquisti agli automobilisti per occupare una sosta, ancora problemi e questioni legate agli spazi nel viale più frequentato di Cagliari in estate. E nelle strade limitrofe, come quella di via Montecristo, a senso unico, dove transitano i mezzi del trasporto urbano locale. A segnalare la situazione è un cittadino che mette in evidenza le conseguenze che derivano dal parcheggio non à norma e a discapito di tutti: traffico rallentato, soprattutto, e la percezione che al Poetto “tutto è possibile”.