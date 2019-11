“Parcheggi nei market di Cagliari, la guerra per un posto: in tanti non sanno guidare…”

di Monica Loriga

Scuola guida, forse bisognerebbe aggiungere l’esame per la circolazione nei parcheggi dei market di Cagliari…Sono una di quelle donne che pensa di saper guidare bene e di essere soprattuto molto rispettosa delle regole stradali, gli automobilisti imbranati e indisciplinati mi urtano. Gia’ normalmente, per le strade, bisogna fare i conti con l’incapacita’ di troppi ….ma quando fai l’errore di infilarti nei parcheggi dei supermercati è la fine.

Non si capisce per quale motivo quel poco che già si conosce del codice della strada venga definitivamente messo da parte. Vagano alla ricerca dell’agognato parcheggio come merdone impazzite….i peggiori purtroppo gli anziani che con la scusa dell’età sbucano da ogni dove saltando corsie, ignorando i divieti e infischiandosene della segnaletica orizzontale….e poi i fighi imperterriti che fanno quello che vogliono loro sempre e comunque perché prevaricare sugli altri nell’accaparrarsi il posto davanti all’ingresso delle Vele equivale per loro al gol segnato da Tardelli ai Mondiali dell’82. Gli incidenti sono sempre dietro l’angolo e bisogna raddoppiare la normale dotazione di occhi per far fronte agli attacchi che provengono da ogni fronte. È un miracolo uscirne illesi.

(nella foto, un centro commerciale a Cagliari)