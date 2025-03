A comunicarlo è Massimo Marceddu, segreteria territoriale UIL FPL Area Vasta di Cagliari.

Diversi solleciti in questi ultimi 2 anni, “ma senza alcun esito”: “disapplicazioni” che potrebbero indurre il personale a incrociare le braccia. Mancata applicazione della indennita’ servizi dipendenze alla U.O.C. Aziendale – Alcoologia e Dipendenze da Gioco D’azzardo Aziendale, come dei tempi di vestizione, mancato pagamento delle eccedenze orarie al personale e “la assoluta non volonta’ a rivedere i seguenti regolamenti e istituti” come il regolamento buoni pasto, che allo stato attuale lascia “scoperto “ circa il 40% del personale dell’Azienda, e che negli attuali beneficiari, vengono erogati per un massimo di 10 mensili e non per ogni turno di lavoro, come dovrebbe essere, oltre a considerare l’insufficienza dell’importo. “Intollerabili ritardi nell’aggiornamento dei cartellini presenza mensili e nella trasmissione delle buste paga mensili”, inoltre, “mancata revisione degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive , che risultano essere gravemente inadeguati per il personale del comparto, mancata soluzione del problema dei parcheggi del P.O. SS. Trinita’, che ad oggi continua a rappresentare una grave criticita’ priva di adeguata soluzione”. Un lungo elenco di problematiche, insomma, che per i sindacati necessitano una risoluzione tempestiva al fine di permettere il regolare svolgimento del lavoro ai dipendenti.