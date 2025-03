C’è la data della manifestazione annunciata ieri dall’attivista per i diritti degli animali che conta centinaia di migliaia di follower: troppi i casi che hanno richiamato l’attenzione di chi si prodiga per il bene di tutte le specie viventi, da Tigro ai polli appesi a testa in giù, pronti per essere decapitati da cavalieri in corsa in nome di una tradizione carnevalesca, approdata anche in parlamento con l’interesse di 6 onorevoli.

Manifestare per sensibilizzare e parlare ai giovani per comunicare che il rispetto va mostrato verso tutti, pennuti e quattro zampe compresi.

Al momento i dettagli della manifestazione non sono ancora stati comunicati ma già decine sono i commenti a riguardo: “Importantissimo essere presente nelle scuole, l’educazione sugli animali deve diventare una materia. Bisogna creare una nuova mentalità” si legge.