Ecco i parcheggi in centro: l’ape calessino torna a volare a Cagliari

Per la gioia dei turisti, ma soprattutto dei conducenti. Sono state individuate due aree di sosta per l’ape calessino. Per ora sono due, ma presto potrebbero arrivarne altre. Una sarà nel largo Carlo Felice all’altezza della Rinascente e l’altra in via Roma, tra via Angioy e via Sassari, entrambe in pieno centro, una zona frequentatissima dai turisti e a pochi passi dal porto dove sbarcano i crocieristi. Il provvedimento del commissario Bruno Carcangiu, arrivato qualche giorno fa, consente così ai conducenti di poter lavorare. L’attività aveva subito un brusco stop un mese fa. Questo perché senza un regolamento ad hoc (mai approvato negli ultimi anni), le “api turistiche” sono state costrette ad attendere le chiamate in garage. Ma in questo modo, senza l’essenziale visibilità, la loro attività è stata penalizzata. E la vicenda ha scatenato polemiche in città.

Il regolamento del Comune di Cagliari è attualmente in corso di elaborazione da parte del Servizio Mobilità. E il commissario, considerato l’avvicinarsi della stagione turistica e le caratteristiche ludico-turistiche del servizio, ha deciso di individuare delle aree di sosta su delimitate da dedicare alle api calessino che potranno così sostare in centro e attendere i turisti per scarrozzarli in città.