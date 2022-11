Paraplegico dopo un incidente, sos per un papà sardo: “Servono 100mila euro per le cure”

Una lunga riabilitazione, tanta grinta e la spinta di cinquecento donatori che hanno aperto il loro cuore. Valentina Cherchi di Portoscuso ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, arrivata a più di 19mila euro in pochi giorni, per aiutare il marito, Francesco Morgavi. “Il 27 agosto”, racconta Valentina, “durante un allenamento in moto da cross, la vita di Francesco, 49 anni e papà di quattro figli, si spezza in due a causa di una caduta che gli provoca delle fratture vertebrali al centro della schiena con conseguente lesione del midollo spinale. Francesco”, continua la moglie, “ora è paraplegico. Dall’ombelico in giù non avverte più nessun tipo di stimolo”.

Una vita stravolta, un lavoro perso e la necessità di sottoporsi a cure molto costose hanno portato all’apertura di una raccolta fondi: “Ciò che mi mancherà di piú”, prosegue Valentina, “è il non poter più camminare con lui accanto, mano nella mano, come facevamo sempre nelle nostre lunghe passeggiate di trekking per vedere i tramonti perché è così che ci siamo innamorati. Francesco, inoltre, non potrà più praticare il suo lavoro che oltretutto amava tanto”. “Ha bisogno di cure mediche all’avanguardia, una lunga riabilitazione e di essere spostato assieme alla propria famiglia dall’ospedale Marino di Cagliari in nuovi centri specializzati nel Nord Italia. Tutto ciò comporta delle spese notevoli che purtroppo non riusciamo a sostenere. Il vostro sostegno ci darebbe un grosso aiuto per poter realizzare tutto questo”. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/sos-urgenti-cure-mediche-per-francesco