Decimomannu, la truffa dello specchietto cambia modalità: viene spalmata una sorta di gomma nera per ingannare l’automobilista da truffare. Già avvisate le forze, “vogliamo mettere in guardia chi si dovesse trovare in questa situazione”.

A raccontare l’accaduto è una famiglia che ha avuto lo spiacevole incontro con chi ha tentato di spillare soldi per un danno alla macchina mai avvenuto. “Vorrei segnalare la presenza a Decimomannu di un ragazzo con accento campano, anche se dice di essere di Cosenza, questo individuo, a bordo della sua Giulietta bianca, insegue le persone, suona il clacson e insinua alla persona fermata che con la macchina avrebbe speronato la sua auto. Mentre la vittima è ancora all’interno della sua macchina” spiega il lettore di Casteddu Online “spalma nel parafango una sorta di una gomma per far credere alla vittima di avere le prove dello speronamento. Nella sua macchina è presenta la stessa gomma nera.

Abbiamo già segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine ma vorremmo mettere in guardia chi si dovesse trovare in questa situazione”.