Dopo 38 giorni di ricovero Papa Francesco torna a farsi vedere in pubblico prima di essere dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Provato dal lungo ricovero, il Pontefice ha salutato i fedeli che da settimane pregano per lui, ringraziandoli. Bergoglio è stato accolto da una folla in festa per lui con applausi e cori che intonavano il suo nome “Papa Francesco, Papa Francesco”.

“Ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, così come nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati”, le parole nell’Angelus di oggi. “Questa pazienza fiduciosa, ancorata all’amore di Dio che non viene meno, è davvero necessaria alla nostra vita, soprattutto per affrontare le situazioni più difficili e dolorose”.

Il Santo Padre avrà un periodo di periodo di convalescenza di due mesi che trascorrerà a Santa Marta.