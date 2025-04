Folla oceanica che non sorprende per Papa Francesco. Fino a questa mattina, già oltre 60 mila fedeli hanno reso omaggio al Pontefice argentino con il sangue italiano scomparso lunedì. Il pellegrinaggio andrà avanti per tutta la giornata di oggi (e probabilmente anche stanotte) e per quella di domani. La chiusura della chiesa è prevista alle 19 ma gli orari “potrebbero variare”, avverte il capo della Protezione civile Ciciliano. Alle 20 di domani, invece, la chiusura della bara del Santo Padre. Già da diverse ore è in moto, come prevedibile, la macchina organizzativa romana, che dovrà gestire non solo i funerali del Papa di sabato mattina ma anche le manifestazioni del 25 aprile. In aggiunta a questi eventi straordinari, resta ovviamente il turismo già “normale” per la Capitale in un periodo di ponte festivo come questo.

Il feretro del Santo Padre passerà dal centro di Roma a passo d’uomo. Il Questore rassicura: “La macchina per la sicurezza è imponente”. La stima del ministro Musumeci: “Per le esequie prevediamo oltre un milione di persone”. Da domenica 27 aprile l’accesso alla tomba sarà pubblico.