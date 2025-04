Cagliari si prepara alla festa più importante dell’anno. Operative nei prossimi giorni le ordinanze dirigenziali del servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti per la 369^ festa di Sant’Efisio. In particolare, l’ordinanza 953/2025 prevede le seguenti prescrizioni valide dal 26 aprile al 5 maggio, per il posizionamento delle tribune nella zona di piazza del Carmine:

in via Maddalena, restringimento della carreggiata con la chiusura alla circolazione nella corsia adiacente alla piazza del Carmine per la svolta a sinistra;

in via Maddalena, all’intersezione viale Trieste (direzione da via Mameli verso viale Trieste), l’istituzione della direzione obbligatoria a destra;

in via Maddalena, nel tratto dal numero civico 30 all’intersezione con viale Trieste, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata con validità 0-24.

Dal 30 aprile alla mezzanotte del 1 maggio, invece, l’ordinanza 954/2025 prevede nel Largo Carlo Felice il restringimento della carreggiata con la chiusura alla circolazione nella corsia adiacente alla piazza Matteotti per la svolta a destra.

Tra le 5 del mattino alle 24 del primo maggio, inoltre, l’ordinanza 952/2025 prescrive la chiusura della circolazione in entrambi i sensi nella corsia riservata al trasporto pubblico locale per consentire il posizionamento degli operatori commerciali in occasione della processione del primo maggio.