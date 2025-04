Samassi, dribbling tra carciofi, cassette di plastica e macchine per attraversare il ponte: passaggio pedonale ostruito e pedoni costretti a scendere dal marciapiede.

Pericoli e caos all’ora di punta, studenti e pendolari tutti in fila tra le macchine in corsa. Un inconveniente, dovuto a un carico di carciofi caduto accidentalmente tra l’unica corsia accessibile e il passaggio pedonale, accaduto questa mattina e i problemi non sono mancati, soprattutto per chi percorre a piedi il tratto di strada interessato dai lavori per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Mannu. I disagi maggiori sono stati registrati verso le 14, orario di uscita degli studenti da scuola e arrivo dei pendolari: i più agili hanno superato l’ostacolo passandoci sopra, altri, invece, hanno invaso la strada per giungere a destinazione.

I lavori in corso per la manutenzione straordinaria del ponte, che da anni presenta non poche criticità legate all’usura della struttura, andranno avanti per diversi mesi: massima attenzione, dunque, poiché basta veramente poco, come è successo oggi, per “intasare” l’unico accesso che collega le due parti del paese che si estendono oltre gli argini del fiume.