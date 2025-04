Ancora nessuna traccia dei due fratelli dispersi, in campo anche tanti volontari che con i binocoli setacciano la costa. Ore di profonda apprensione per Giuseppe e Lorenzo Deiana, la famiglia: “Aiutateci a ritrovarli”.

Da oramai due giorni da Golfo Aranci a Cala Spada si cercano i ragazzi: ingente la macchina dei soccorsi composta anche dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Tutta l’isola segue con il fiato sospeso le operazioni di ricerca con la speranza che i ragazzi, usciti sabato in mare per una battuta di pesca, possano riabbracciare la loro famiglia.