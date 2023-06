Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano la loro separazione: “L’amore resta”. Una delle coppie più solide della tv ha annunciato, di comune accordo, la separazione. Parliamo di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che dopo 26 anni d’amore e tre figli (Silvia, Davide e Adele), hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, ma non al bene che hanno costruito in tutti questi anni. A darne la notizia sono proprio loro alla pagine di Vanity Fair, che, in esclusiva, ha raccolto in una lunga intervista a due i sentimenti e le motivazioni dietro una decisione che aleggiava nell’aria da tempo ma che i la coppia aveva prontamente smentito per non alimentare il gossip e scegliere il modo giusto per dirlo, senza che circolassero falsità sulla loro famiglia. “Nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli” – ha precisato il conduttore. Il fatto che la Bruganelli avesse rivelato che i due vivessero in due case separate ma comunicanti aveva scatenato tanti commenti fuori e dentro i social, e la coppia aveva deciso di smentire il tutto in una diretta Instagram: “Siamo in difficoltà. Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico?” – aveva detto il conduttore, per concludere con un “Fatevi i c…. vostri”. La coppia ha raccontato che non ci sono altre persone tra loro che hanno rovinato il rapporto, nè rancori: “Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua.» ha svelato Bonolis. «Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”.

La coppia ha costruito una bella famiglia molto unita e proprio per amore dei figli e di questa armonia che non voglio perdere, restano uniti, soprattutto ora: «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi.» Ad esprimere il disagio è stata Sonia, che ha avuto molte difficoltà a gestire la coppia dopo la perdita del padre e il suo amore era pian piano diventato un sentimento di profondo affetto e amicizia, ma pur sempre una forma d’amore. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia.” Hanno atteso, dicevamo, i loro tempi per raccontare la verità: “Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire” ha aggiunto Sonia. Non hanno specificato da quanto tempo siano separati: ”Non è una questione di date, di tempo – ha detto la Bruganelli – Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia.”