Paola Casula, sindaca di Guasila: “Scorie nucleari? Abbiamo già pagato tanto, molti giovani malati di tumore”

Paola Casula, sindaca di Guasila, ai microfoni di Radio Casteddu conferma il suo no alle scorie nucleari nel suo territorio e nell’isola. “È arrivata qualche rassicurazione, stamattina per me è stata una doccia fredda perché abbiamo appreso la notizia dalla stampa, non eravamo stati coinvolti, e io ho puntualizzato la problematica che ci sarebbe a Guasila perché è un comune con vocazione agricola, con dei terreni che vengono coltivati.

Quindi al problema della salute si pone anche il problema di un danno di tipo economico. Però il ragionamento va fatto assolutamente a livello regionale”.

A Guasila da anni si fanno i conti con uno dei più gravi inquinamenti mai registrati: il lago di cianuro ereditato dalla miniera di Furtei.

“Il comune in questo momento si è anche costituito parte civile per il danno ambientale. C’è una causa in corso e ovviamente ci sono problemi anche a trovare i proprietari della vecchia società, però abbiamo un procedimento in corso proprio per danno ambientale.

Inoltre abbiamo partecipato assieme agli altri comuni della Regione Sardegna al processo di bonifica che è previsto con un progetto approvato dalla giunta precedente, che stanzia circa 40 milioni per la bonifica del sito che, però, in questo momento non è ancora iniziata”.

La sindaca comunica un dato che potrebbe essere allarmante: “Non nascondo che ci potrebbero essere anche dei collegamenti rispetto a uno stato di salute, a volte precario, con molti giovani malati di tumore.

Non abbiamo uno studio preciso, ma sicuramente la presenza di un sito di quel tipo non aiuta la salubrità dell’aria e quindi la serenità della comunità”.