Paga 200 euro online ma le rifilano un “pacco”, 33enne di Villasor beffata: truffatori introvabili

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri di Villasor hanno raccolto la denuncia, fatta da una 33enne, per una truffa via web compiuta da alcuni sconosciuti. La donna aveva acquistato attraverso un sito web alcuni allestimenti teatrali e dopo aver corrisposto un pagamento di 200 euro con ricarica su carta Postepay, ha ricevuto un bene diverso e di valore irrisorio rispetto a quello che aveva ordinato. Gli autori della truffa hanno subito incassato il denaro e si sono resi irreperibili. Alla vittima non è rimasto altro da fare che denunciare il fatto, ma sarà molto difficile riuscire a risalire ai “furbetti”, soprattutto se dovessero avere disattivato il conto, come già accaduto altre volte.

“A tal proposito vale la pena evidenziare che, visto il proliferare di questo genere di reati, è necessario prestare sempre una maggiore attenzione quando si fanno acquisti mediante transazioni su internet”, spiegano i carabinieri. “Una carta Postepay, ad esempio, permette al truffatore di avere immediata disponibilità della somma e di prelevarla prima che la vittima possa tentare di revocare il pagamento”.