Una lite che poteva tramutarsi in un’ennesima tragedia familiare. Uomo di 70 anni ha accoltellato il figlio 42enne nella loro casa di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. Secondo quanto testimoniato anche dalla madre del 42enne, la lite sarebbe scaturita da una richiesta di denaro per poi degenerare. Il figlio avrebbe aggredito la madre e il padre ha poi reagito brandendo un coltello, ferendolo. Sono stati gli stessi genitori a chiamare i soccorsi. Il 42enne si trova attualmente ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 70enne è ora denunciato per lesioni personali aggravate.