Pabillonis, spunta una maxi discarica abusiva: 45enne denunciato per gestione illecita di rifiuti.

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Pabillonis, operando in stretta e proficua sinergia con il personale della Polizia Locale, hanno concluso una mirata attività ispettiva che ha portato alla scoperta di un’ampia area trasformata in una discarica non autorizzata. I controlli si sono concentrati su un terreno di circa 2.400 metri quadrati, adiacente a un’abitazione privata situata nel centro abitato. Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato che l’utilizzatore dell’area, un 45enne disoccupato del posto, aveva allestito nel tempo un vero e proprio sito di stoccaggio illecito. Senza possedere alcuna delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente, l’uomo gestiva rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, derivanti con ogni probabilità da una pregressa attività di riparazione di autoveicoli. L’ispezione ha inoltre permesso di rilevare all’interno del perimetro la presenza di veicoli fuori uso e di cumuli di componenti e materiali meccanici smontati, gestiti e accantonati in totale spregio delle direttive di settore poste a tutela del suolo e dell’ambiente. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto a deferire l’uomo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. Il 45enne dovrà ora rispondere delle accuse di gestione non autorizzata di rifiuti e di molteplici violazioni relative al corretto trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso.