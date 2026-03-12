Orrore nelle campagne di Dolianova, recuperato ieri dalle volontarie un cagnolone in fin di vita: “Non mangia e non beve da settimane”. Tremava dal dolore, ricoperto di vermi che lo stavano mangiando vivo: è stato chiamato Hope, speranza.

Abbandono di animali e randagismo: ecco le conseguenze delle azioni umane.

A raccontare quanto accaduto è l’associazione “La strada verso casa”: “Hope è stato trovato sul ciglio di una strada di campagna. Non si muoveva. Tremava dal dolore. Era gelido.

Quando è arrivato in clinica era in ipotermia grave. I veterinari hanno dovuto scaldarlo per riportarlo a una temperatura vitale.

Gli esami sono devastanti.

È disidratato, pieno di infezioni, infestato da vermi e probabilmente soffre anche di leishmaniosi mai curata.

Non riesce ad alzarsi.

Sta lottando sotto metadone per il dolore.

Le sue condizioni sono critiche.

Stanotte siamo rimasti con lui fino alle 3 del mattino per cercare di tenerlo in vita.

Ora l’unica cosa che può dargli una possibilità sono le cure veterinarie”.

Le volontarie sono arrivate da lui verso le 23 dopo aver ricevuto una segnalazione, è un maschio di circa 5 anni. “Era pieno di zecche e di vermi che lo stavano mangiando vivo, neanche potete immaginare l’odore di putrefazione”. Per il cucciolone, irriconoscibile dalle ferite che ha nel corpo, è stata aperta una raccolta fondi https://gofund.me/b93f4b1be per sostenere i costi delle cure. Tante le persone che hanno già contribuito, forte segnale della sensibilità verso gli animali.