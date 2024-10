Orrore a Villasimius, cani in catene e senza acqua in un cortile pieno di rifiuti: denunciato 40enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I militari della Stazione Carabinieri di Villasimius hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni, residente a Villasimius e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamento di animali.

L’attività investigativa ha preso avvio a seguito della segnalazione di un privato cittadino, che aveva espresso preoccupazione per la condizione di due cani adulti di razza pastore tedesco, custoditi nel cortile di un’abitazione in centro. Nel corso del sopralluogo i militari hanno accertato che uno dei cani era legato a un anello fissato al muro tramite una fune lunga alcuni centimetri. Questa sistemazione limitava gravemente i movimenti dell’animale, consentendogli a malapena di girare su sé stesso e di sedersi, ma non di sdraiarsi, poiché una posizione distesa avrebbe rischiato di causarne lo strangolamento.

Il cortile si presentava in condizioni di degrado, con sporcizia e rifiuti di vario genere. Inoltre, non era presente acqua né un riparo per i due cani, esponendoli a ulteriori rischi per la loro salute e benessere.

A seguito della verifica sul posto, i militari hanno richiesto l’intervento del direttore del dipartimento di Prevenzione e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Servizio Veterinario dell’ASL Cagliari. Il personale specializzato ha effettuato un ulteriore sopralluogo, per valutare la situazione e adottare le misure necessarie.

La Stazione dei Carabinieri di Villasimius prosegue nelle indagini per accertare ulteriori dettagli sulla vicenda e garantire il benessere degli animali coinvolti.