Un’indagine per droga ha fatto scoprire l’orrore: avrebbe violentato per anni la sorellina, filmandola e vendendo i filmati nel dark web. Tutto è nato dal sequestro del telefono cellulare del ragazzo, figlio di un precedente matrimonio del padre, che è lo stesso della bambina. Analizzando il telefono, la polizia ha scoperto i filmati e avvisato la procura: le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Cagliari Gilberto Ganassi hanno fatto emergere che le violenze sarebbero iniziate quando la bambina era entrata da poco alle elementari e sarebbero andate avanti sino alle scuole medie. Gli agenti della Polpost, con una indagine internazionale europea, e in collaborazione con l’Fbi, come riporta l’Unione Sarda, stanno ora cercando di capire chi potrebbe aver ricevuto o acquistato quel materiale. Il ragazzo, poco più che maggiorenne, è stato intanto sottoposto a giudizio immediato e ha scelto il rito abbreviato, mentre la vittima e la famiglia della madre si sono costituite parte civile: per lui Ganassi ha chiesto 16 anni di carcere. La sentenza è prevista a febbraio.