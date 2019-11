Oristano, bimba rischia di soffocare con una caramella: salvata dalla maestra

Ha rischiato di soffocare a causa di una caramella che le è andata di traverso. Bruttissima disavventura questa mattina per una bimba di sette anni in un paese della provincia di Oristano. Ma per fortuna c’era la sua maestra che nervi saldi e prontezza di riflessi le ha praticato la manovra di Heimlich, salvandola.

Il fatto è successo in una scuola elementare di Villa Sant’Antonio, durante una festa di compleanno. A darne notizia La Nuova Sardegna, attraverso un’Ansa. Immediatamente sono stati avvisati i genitori, la piccola sta bene, grazie alla sua salvatrice.