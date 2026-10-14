Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Sezione Polizia Stradale di Oristano ha intensificato i controlli sul territorio, focalizzandosi in particolare sul servizio speciale “Stragi del sabato sera” per il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droga e per la prevenzione dell’incidentalità stradale.

Durante il pattugliamento nel centro abitato di Oristano, gli agenti hanno notato tre giovani impegnati in uno scambio sospetto. Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato di allontanarsi abbandonando a terra un involucro. Fermati e identificati (tra loro anche un minorenne di 16 anni), sono stati trovati in possesso di alcune bustine contenenti marijuana. Uno dei ragazzi, un 23enne, ha rivendicato la proprietà della busta abbandonata, all’interno della quale sono stati rinvenuti circa 25 grammi di marijuana. Il giovane, trovato in possesso anche di una piccola quantità di cocaina e di un bilancino di precisione, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. Gli altri due giovani sono stati segnalati al Prefetto in via amministrativa per uso personale.

I controlli mirati alla sicurezza notturna hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un ragazzo di 18 anni per guida in stato di ebbrezza. Un episodio particolarmente allarmante sia per la giovanissima età del conducente, sia perché il ragazzo aveva conseguito la patente di guida solo da pochissimi giorni

Durante il medesimo dispositivo di controllo, gli agenti hanno individuato e fermato un uomo intento a effettuare l’attività di tassista abusivo senza alcuna autorizzazione. Oltre alle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca.

L’attività di prevenzione della Polizia Stradale ha riguardato anche il rispetto dei limiti di velocità, principale causa di incidenti gravi. Nei giorni scorsi, una ragazza è stata intercettata dall’autovelox mentre sfrecciava alla spaventosa velocità di 194 km/h. Per la conducente, oltre a una severissima sanzione economica, è scattato il ritiro immediato della patente ai fini della sospensione.