Cagliari, ancora inciviltà a bordo dei mezzi pubblici: piedi sui sedili e sigaretta in mano, tra svapate e impronte di scarpe continua la protesta dei viaggiatori. È accaduto questa mattina sulla linea 1, due giovanotti, tranquilli e rilassati, si godono il tragitto come se fossero sul divano di casa. Manca solo la tv e una bevanda in mano, insomma. “Qui abbiamo un doppio incrocio” spiega un lettore di Casteddu Online che ha inviato l’ennesima segnalazione di comportamenti maleducati sui mezzi pubblici. Una prassi vietata dalle norme e dal buon senso ma che, ogni giorno, viene ignorata da giovani e adulti, i quali appoggiano i piedi sui sedili che, dopo di loro, verranno occupati da altri viaggiatori. Potranno essere anziani, fragili, bambini, persone vulnerabili che potrebbero essere messe in pericolo da virus e batteri raccolti con le suole delle scarpe. Non si tratta di sporcarsi gonne o pantaloni, ma di un problema di igiene e salute. Ma in tanti ignorano questo aspetto e calpestano i sedili con le scarpe. Un altro problema è quello delle sigarette elettroniche o a tabacco riscaldato: vengono tirate nonostante sia vietato. Non puzzano di fumo ma soprattutto gli asmatici risentono gravemente dell’aria contaminata. “Ogni giorno assisto a questi comportamenti, è quasi una battaglia persa ma non mi arrendo e continuo a segnalare”.