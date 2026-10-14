Le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, sono destinate a soddisfare il fabbisogno della Città Metropolitana (n.1) e del Comune di Cagliari (n.2)

Concorso per 3 posti di Dirigente amministrativo contabile: domande entro il 14 novembre 2026

Scadrà alle 14 del 13 novembre 2026 il termine per la presentare le domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per n.3 posti di Dirigente amministrativo contabile – Area Dirigenziale. Il profili messi a concorso per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, verranno assegnati così come segue: n.1 presso la Città Metropolitana di Cagliari;

n.2 presso il Comune di Cagliari, con riserva di n.1 posto presso il Comune di Cagliari a favore del personale in possesso dei requisiti previsti dall’Art.28 comma 1-bis del D.L. n.75/2023 e ss.mm.ii. Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal Bando, disponibile sia sul sito del Comune di Cagliari che sul Portale unico di reclutamento della Pubblica Amministrazione – InPA, dovranno presentare apposita domanda di partecipazione alla procedura mediante la compilazione del form di candidatura sullo stesso portale entro il termine di scadenza.