Operaio morto sul lavoro, Sassari in lacrime per Gianuario Derudas

Un tragico incidente quello che oggi è costato la vita a Gianuario Derudas, operaio 43enne di Ambiente Italia travolto dal muletto di cui era alla guida. Sassari è sotto choc. “Un altro drammatico episodio sul posto di lavoro”. Commenta Maurilio Murru, esponente sassarese del Movimento 5 stelle, “difficile trovare le parole, non possiamo che stringerci attorno ai suoi cari in questo momento di immane dolore”.

“La notizia della tragedia occorsa a Gianuario Derudas mi lascia sconvolto”, ricorda Nicola Sanna, ex sindaco di Sassari, “non appena qualche giorno fa ci siamo salutati all’ecocentro, sorridente e gentile, coscenzioso come sempre. Appena stamane avevo condiviso gli auguri per il compleanno di un comune amico inspiegabile, drammatico. Il pensiero corre alla sua famiglia che con il lavoro di Gianuario aveva trovato la serenità che meritava in vita”.