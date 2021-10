Sospiro di sollievo, ritrovato su un bus l’anziano sparito dopo le dimissioni dal Brotzu

Fine della paura a Quartu. È stato infatti ritrovato, sano e salvo, l’ottantacinquenne sparito nel nulla all’alba di oggi, dopo essere stato dimesso dal Brotzu. L’uomo, privo di cellulare, era scomparso e, dopo qualche ora, impauriti per la sua sorte, i parenti avevano denunciato la sua sparizione ai carabinieri, e si erano anche rivolti a Casteddu Online, lanciando un appello. Appello che ha contribuito al lieto fine: “Mio marito è stato ritrovato, si trovava a bordo di un pullman in via dei Giudicati, a Cagliari, che stava tornando al deposito. È stato il conducente a chiamarci a casa, su suggerimento di mio marito”, spiega, felice, la moglie: “Mio genero è andato a prenderlo, ma so già che, fortunatamente, sta bene”.

(immagine simbolo)