Operaio di Ittiri resta schiacciato 3 ore sotto il cestello del camion, è in gravi condizioni

Un grave incidente è avvenuto tra Usini e Ossi. Un quarantanovenne di Ittiri, Francesco Chessa, operaio, è rimasto schiacciato dal cestello del suo camion gru dopo che il mezzo si è ribaltato, finendo in un burrone. I dettagli arrivano dal 118 di Sassari. Il cestello ha schiacciato la gamba destra dell’uomo, bloccandolo tra il ginocchio e il piede, e i Vigili del fuoco hanno dovuto faticare per liberarlo, riuscendoci dopo circa tre ore. L’uomo è stato poi trasportato da un’ambulanza a sirene spiegate all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Il fatto è avvenuto nella strada vecchia tra Usini e Ossi.