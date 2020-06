Monserrato, sanificazione al parco giochi: finalmente arriva l’ora dei bambini

Sanificazione giochi al Parco Magico di Monserrato. L’amministrazione comunale, come impone il decreto, sanifica regolarmente aree e giochi dedicati ai più piccoli. Si usa un prodotto sanificante come prescritto dal dpcm, mediante attrezzature per atomizzazione di prodotti igienizzanti neutri. In attesa che le nuove installazioni per lo svago e il divertimento vengano montati, i piccoli cittadini di Monserrato possono giocare su scivoli e altalene e correre in totale sicurezza nelle aree già presenti e predisposte per loro.