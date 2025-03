Open Day Anglo American Centre

La prima e unica Scuola di inglese dal 1960 a Cagliari!!

Segna la data del 7 marzo dalle 15:00 alle 20:00!

Unisciti a noi per scoprire tutto ciò che la nostra scuola offre!

Avrai l’opportunità di esplorare i nostri corsi di inglese per tutti i livelli, dalla conversazione base a quella avanzata.

Cosa ti aspetta?

 Sala Chat & Laboratorio per praticare l’inglese in modo interattivo.

 Certificati ufficiali.

 Insegnanti madrelingua.

 Test di accertamento gratuito per valutare il tuo livello.

 Conversazioni in inglese durante l’attesa!

Non perdere il Giveaway e i premi esclusivi che abbiamo in serbo per te!

Inoltre, chi si iscrive ai corsi di marzo avrà uno sconto di € 200,00!

Ti aspettiamo per un pomeriggio ricco di opportunità e divertimento!

