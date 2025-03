Scoppiano le fogne al liceo De Sanctis-Deledda di Cagliari, i bagni al piano terra di studenti e insegnanti sono fuori uso, ragazzi e ragazze vengono dirottati nei bagni della palestra ma l’unico utilizzabile è quello maschile. E scoppia la protesta degli studenti: “Non è dignitoso, siamo costretti ad andare in centinaia nell’unico bagno funzionante, peraltro in palestra, che ovviamente con l’accesso di tante persone è in condizioni igieniche precarie per non dire disastrose”.

In realtà in palestra c’è anche il bagno femminile, ma la porta è senza maniglia e all’interno sembra una latrina degli anni quaranta, come potete vedere dal video che ci hanno mandato gli studenti.

Una situazione sgradevole anche e prima di tutto dal punto di vista igienico. “Non ci stiamo, la politica parla tanto di scuole moderne e funzionali, del diritto allo studio in luoghi piacevoli e accoglienti, e poi non abbiamo a disposizione neanche bagni decenti. Non è giusto, per non parlare dell’igiene: siamo ragazzi e ragazze che hanno diritto a frequentare scuole in condizioni dignitose”.