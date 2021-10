Omicidio Madeddu, in lacrime i colleghi di 4 Ristoranti: “Era un uomo buono”

“Sono senza parole, Alessio è stato qui l’abbiamo conosciuto. Un personaggio particolare, verace, ma in fondo nascondeva un animo buono. Una persona che si è fatta da sola, un ‘uomo di mare1. Non meritava una fine del genere”. Sono le parole commosse di Fabrizio Merella, titolare del locale La Paillote a Cala Fighera, a Cagliari, uno dei colleghi di Madeddu che aveva partecipato col suo ristorante insieme al collaboratore Luca Marini al noto programma di Alessandro Borghese “4 Ristoranti. “Ci eravamo ripromessi di rivederci, ma purtroppo così non è stato” commenta visibilmente emozionato.

Non solo è sotto choc la comunità di Teulada per l’efferato omicidio di Alessio Madeddu, trovato ieri in una pozza di sangue davanti al suo Ittiturismo Sabor’e Mari a Porto Budello, Teulada. I suoi colleghi che con lui nel luglio 2018 avevano partecipato alla trasmissione non hanno parole.

Francesca Ferlazzo, titolare dell’agriturismo La Biada a Santa Margherita di Pula, che aveva vinto la sfida di 4 Ristoranti commenta così: “Un dispiacere enorme, era una persona splendida. Sono stata più volte a mangiare da lui, non si meritava questa fine. Anche lui è venuto più volte qui da noi. Era una persona buona, Alessio era così come lo avete visto, senza filtri”.

Daniele Bellandi, del lido Tamatete a Castiadas, era l’altro sfidante: “Un fatto, inaudito, inconcepibile, fuori da ogni logica. L’ho conosciuto durante la trasmissione sul set, poi non l’ho più visto. Sono senza parole”.

Ci sarebbe, dunque, il motivo passionale alla base dell’efferato omicidio dello chef Alessio Madeddu, trovato ieri senza vita in una pozza di sangue davanti al suo ristorante. Ucciso con un’arma contundente. Un grosso coltello, fosse addirittura un’accetta. A confessare l’omicidio Angelo Brancasi, panettieri di Sant’Anna Arresi, davanti alla pm Rita Carrielo. L’uomo si trova ora nel carcere di Uta. Avrebbe agito per gelosia, questo il movente. Si indaga per capire se ci possano essere stati altri complici, poichè dai primi rilievi dei carabinieri dei Ris sembrerebbe che abbiano agito più persone.

Alessio Madeddu era molto noto dopo aver partecipato al noto programma di Alessandro Borghese Quattro Ristoranti, ma aveva avuto anche guai con la giustizia. Si trovava ai domiciliari dopo la condanna a 6 anni e 8 mesi per duplice tentato omicidio per aver aggredito una pattuglia di carabinieri con una ruspa.

Ieri la terribile fine.