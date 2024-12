Enrico Bessolo è il nuovo Biermeister: grande festa allo Stammtisch con Karl Heinz. In una tradizione che si rinnova, una premiazione originale: il premio di miglior personaggio dell’anno da Karl Heinz va quest’anno a un giovanissimo giornalista, brillante nella scrittura e con la battuta sempre pronta, un modo come un altro per festeggiare lo storico locale che si avvicina al traguardo dei 40 anni. Una gara a chi beve prima una 0,20 di birra chiara, poi la vestizione col classico grembiule verde e presto anche il boccale personalizzato. Un appuntamento che è tra i più curiosi nella movida cagliaritana, nel circolo gestito da quello che è ormai il papà e l’amico di tanti cagliaritani, Karl Heix Wissman. Un premio particolare che solitamente andava ai veterani tra i soci, e che invece quest’anno è stato assegnato a un giovane che ha regalato una particolare allegria. La proclamazione è stata affidata al grande Michele Pilia, vera memoria storica del locale.