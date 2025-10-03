Una morte con ancora dei punti da chiarire quella di Claudio Manca, 49enne di Terralba investito mentre andava in bici e trovato senza vita sul ciglio della strada.

Indagato per omicidio il titolare di alcune ricevitorie della zona, Battista Manis, che avrebbe accusato proprio Manca dell’ incendio nella sua villetta po ho giorni prima il delitto.

L’uomo- come raccontato al suo legale Antonio Pinna Spada che lo ha riferito all’ANSA- si proclama innocente.

Al momento la Procura ha ritenuto comunque opportuno confermare il carcere per Manis, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

Domani sono previsti due importantissimi esami, autopsia e tac, sul corpo di Manca per chiarire le esatte cause del decesso del 49enne. La vittima infatti potrebbe essere stata prima investita e poi picchiata prima di essere nascosta nella vegetazione.