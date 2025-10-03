Castelsardo, per Cinzia sarà lutto cittadino domani: “È unanime il sentimento di profonda tristezza, cordoglio e sdegno da parte di tutta la cittadinanza per la perdita di una giovane vita in circostanze così drammatiche”. La città è vicina al dolore dei familiari, interpreta “il comune sentimento dei cittadini e riafferma il valore della vita e della sicurezza”: troppo grande la tragedia che si è abbattuta nella tranquilla località che, ad un tratto, ha perso una sua concittadina in manaiera tragica.

“È un momento di immensa tristezza per l’intera comunità” esprime la sindaca Maria Lucia Tirotto.

Castelsardo è stata colpita da un dolore immenso e inatteso per la tragica e violenta scomparsa di Cinzia Pinna, di soli 33 anni, avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 settembre e il cui corpo è stato ritrovato in agro di Palau dopo giorni di angoscianti ricerche. L’efferato atto criminale ha scosso profondamente l’intera popolazione, lasciando un vuoto incolmabile nei familiari e in quanti la conoscevano. La partecipazione alle ricerche della ragazza, che ha visto la mobilitazione di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e numerosi volontari di Castelsardo, ha dimostrato l’unità e la solidarietà della nostra comunità e il lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per il tragico evento.

Domanai, quindi, quando presso la Cattedrale di Sant’Antonio Abate verrà salutata la povera Cinzia, il suo Comune si fermerà.

È prevista: “L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo comunale, in segno di lutto. La sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici del Comune e dei relativi servizi pubblici, a partire dalle ore 15,00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre e comunque fino alle ore 19,30.

La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 15,00 e fino alla conclusione dei funerali.

Sono vietate, nella suddetta fascia oraria, le attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata”.