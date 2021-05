Omessa custodia di macchine videogioco sequestrate, denunciato 64enne di Sestu

Stamattina a Monserrato i carabinieri della locale Stazione, a seguito di una segnalazione dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli per la Sardegna, hanno denunciato per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro amministrativo, un 64enne di Sestu, ora disoccupato, con precedenti di polizia.

Nel 2012 l’uomo aveva subito il sequestro di diverse macchinette videogioco che a quel tempo esponeva in un circolo privato di Cagliari, in quanto, dalle verifiche a suo tempo eseguite, era risultato che non fossero regolamentari. Quegli apparati erano stati posti sotto sequestro amministrativo e affidati in custodia al proprietario che non si era mai preoccupato di chiederne il dissequestro, anche perché ormai non utilizzabili, o forse perché aveva ritenuto che sulla vicenda col tempo sarebbe caduto l’oblio. Quando L’Agenzia ha richiesto ai carabinieri una verifica sulle 7 apparecchiature ed i militari si sono recati sul luogo presso il quale tali oggetti dovevano essere custoditi, questi non c’erano più. Il custode inadempiente non ha saputo dire che fine avessero fatto. In questo modo l’uomo si è preso un’altra denuncia e ne dovrà rispondere indipendentemente dalla destinazione data ai suoi videogiochi.