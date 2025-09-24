Scontro frontale tra auto e un furgoncino con successivo impatto laterale di un minibus: queste le prime informazioni riguardo al sinistro accaduto questa sera. Sono intervenuti l’elisoccorso, la medicalizzata di Olbia, l’India di Arzachena e 3 mezzi di base. 7 i feriti più gravi, di questi due pazienti sono stati trasportati dall’elisoccorso Areus all’ospedale di Nuoro. 3 pazienti in codice rosso trasportati ad Olbia, altri 2 pazienti con traumi minori trasferiti a Tempio. Sul posto anche vigili del fuoco e la polizia stradale.