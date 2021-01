Il numero dei positivi a Cagliari è di 1002, in calo di 19 unità rispetto alla settimana scorsa. Sale invece di 3 unità il numero dei ricoverati in ospedale, per un totale di 45. I dati forniti dal sindaco Paolo Truzzu.

Il mese di dicembre si chiude con un totale di 856 positivi, una media giornaliera di 27,6 (+1,6 rispetto al dato dell’ultima settimana del mese). Nei primi 3 giorni del nuovo anno abbiamo invece registrato 37 nuovi positivi, una media di 12,3 al giorno.