“La nostra comunità piange insieme ai suoi cari, stringendosi attorno a loro con affetto e vicinanza”. Sono le parole del sindaco Francesco Columbu che, a nome della comunità, esprime cordoglio per la tragedia che ha colpito la famiglia Cottu e tutto il paese. Perché quando è un giovane, in particolar modo, a essere investito dal destino crudele, il lutto diventa di tutti. E nel piccolo paese montano è calato il buio, la tristezza e il dolore per la ragazzina che purtroppo non è riuscita a sopraffare i traumi riportati in seguito all’incidente stradale, alle porte di Nuoro, nel quale è rimasta coinvolta assieme al altre 10 persone. “Con il cuore colmo di tristezza, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si uniscono al dolore della famiglia per la perdita della piccola Alessandra, che ci ha lasciati dopo undici giorni di lotta. Il sorriso e la dolcezza di Alessandra resteranno per sempre nei nostri cuori”.